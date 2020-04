Aktuell 29.04.2020

Corona als Brandbeschleuniger in der Medien-Welt

Die Zuwendung zu Onlinemedien und das Abwenden von klassischen Medien wird durch den Corona-Virus weiter beschleunigt.

Die Websites im Internet haben mehr Zugriffe denn je, die Onlineshops Rekordumsätze und jeder geht vermehrt ins Internet, selbst wenn jetzt die Öffnung der Offlinewelt wieder vorangetrieben wird. Der Zwang zur Nutzung der Angebote im Internet hat jene von den Vorteilen überzeugt, die vorher kaum Kontakt zu den 'neuen' Medien hatten.



Umso wichtiger ist es, dass auch die nun wieder eröffnenden Händler und Anbieter sich die Möglichkeiten im Web zunutze machen. Denn der Umbruch hat immer wieder gezeigt, dass es keinen Weg zurück gibt, sobald sich Menschen die Vorteile online einmal zu eigen gemacht haben.



Das gilt auch für die Medienwelt. Und da ganz besonders, denn ein Finanzierungsmodell im Internet steht in tragfähiger Form immer noch aus. Die Finanzierung über Werbung hat die Politik ja erfolgreich vernichtet, Zahlungen und Abos verweigern die verwöhnten User aber auch. Die Quersubventionierung über Offline-Geschwistermedien mit Preisschild wird durch den Virus nun aber zur Randerscheinung. Auch in diesem Bereich gilt: Wer sich die Vorteile zunutze gemacht hat, wird nicht mehr zurück wechseln.

