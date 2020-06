Suchmaschinen 17.06.2020

Google versteckt Piraterie

Suchgigant Google erschwert die Auffindbarkeit von Piraterie-Webseiten.

Bei seinen Suchergebnissen erscheinen die tatsächlichen Seiten erst weit hinten, während andere Domains, wie beispielsweise Wikipedia-Einträge oder Fake-Seiten, an der Spitze stehen, berichtet 'Torrentfreak'. Die Piraterie-Webseiten sehen deswegen deutlich weniger Nutzer.



Trotz dieser Maßnahmen will Google immer noch keine Piraterie-Seiten komplett entfernen. 'Das wäre ineffektiv und kann leicht zur Zensur von rechtmäßigen Inhalten führen. Es würde die falsche Botschaft senden, wenn wir übertriebene Anti-Piraterie-Maßnahmen dem tatsächlichen Gesetz vorziehen', hat Google im Jahr 2019 angekündigt.



Dennoch haben es Seiten wie 'The Pirate Bay' auf Google zunehmend schwerer. 'Torrentfreak' hat untersucht, welche Ergebnisse die Suchmaschine bezüglich solcher Websites hervorhebt. Die Suche nach den Torrent-Seiten '1337x.to', 'Torrentz2' oder 'LimeTorrents' führte dabei nicht zu deren tatsächlichen Domains, sondern zu Wikipedia-Artikeln oder Fake-Seiten, die einfach den gleichen Namen verwenden.



'The Pirate Bay' erscheint in Nordamerika im Ranking zwar weit oben, jedoch nicht in anderen Regionen, wie beispielsweise Großbritannien. Andere Suchmaschinen verdrängen Piraterie-Seiten nicht. Sowohl auf Bing als auch auf DuckDuckGo sind sie immer noch leicht zu finden. Jedoch entfernen diese Suchmaschinen wiederum manche URLs, was Google nicht tut. Die betroffenen Seiten verzeichnen wegen dieser Maßnahmen seit Monaten weniger Aufrufe.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Filter #Google #Piraterie







Auch interessant!

Google soll mehr löschen

Die Zahl von Webseiten, die illegal urheberrechtlich geschütztes Material anbieten, steigt. Diese Vermutu...



Legale Alternativen in Suchmaschinen

Die niederländische Filmindustrie versucht, mit ihrer neuen Suche 'Film.nl' quasi Piraten zu kapern. Den...



Google gegen Pädophile und Piraten

Mit einer Software erkennt Google künftig die Suchen nach Kinderpornografie besser und kann entsprechende...



Rock-Oldies gegen Google

Einige der größten Namen der Musikindustrie beschuldigen Google, illegale Musikdownloads zu fördern. Mit ...



Zensur gegen Torrents?

Im Januar 2011 hat Google damit begonnen Begriffe, die mit Piraterie in Zusammenhang stehen, von den Auto...