Anbieter 02.09.2020

Google zeigt Foto-Lizenzen besser

Der US-Tech-Gigant Google macht es Anwendern ab jetzt leichter, die Lizenz zur Verwendung von Bildern aus Stock-Angeboten zu erstehen.

In seiner Suchmaschine können User sehen, ob die Urheber Lizenz-Informationen angeben sowie einen Link zu diesen Daten. Durch einen eigenen Filter ist es außerdem möglich, schnell die richtigen Fotos zu finden, die entweder kostenfrei oder gegen Bezahlung erhältlich sind. 'Urheber kämpfen schon seit Jahren gegen die unrechtmäßige Verwendung ihrer Bilder. Google schafft mit dieser Maßnahme mehr Transparenz und Klarheit. Das hilft den Lizenzinhabern auch bei der öffentlichen Etablierung als Marke. Jedoch bleibt dabei immer noch ein Graubereich, wenn Urheber keine Informationen angegeben haben. Hier muss auch klar werden, ob die Bilder unbeabsichtigt im Netz gelandet sind', erklärt Markenexperte Oliver Schmitt von viennabrand im Gespräch mit pressetext.



Bilder sind auf Google mit einem kleinen Marker versehen, der sie als 'Lizenzierbar' ausweist. Mit einem Klick können Anwender feststellen, wer das Urheberrecht an dem Bild hat. Wenn der Lizenzinhaber Google Informationen über die Verwendung seiner Werke gegeben hat, zeigt die Suchmaschine auch einen Link zur Quelle an.



Unter dem Tab 'Bilder' können User außerdem unter 'Suchfilter' ihre Ergebnisse nach 'Nutzungsrechten' ordnen. Das System sucht dann entweder nach 'Creative-Commons-Lizenzen', die unentgeltlich zur Verfügung stehen oder nach 'Kommerziellen oder anderen Lizenzen', für deren Verwendung Nutzer üblicherweise bezahlen müssen.



Um möglichst ausführliche Informationen über Urheberrechte zu erhalten, arbeitet Google in Partnerschaft mit Bildagenturen wie Getty Images zusammen. Ansonsten kann aber jeder über HTML-Befehle die notwendigen Links für den 'lizenzierbar'-Button erstellen. Sind die IPTC-Metadaten in der Bilddatei selbst nicht angereichert, kann man so im Internet noch Informationen zur Lizenz der Bilddateien mitsenden.



Licencing-Badge in HTML einbinden...

Strukturierte Daten testen



Beispiele dazu, wie man den Code erstellen kann, hat Google in seiner Entwicklerdokumentation geliefert. Eine Testmöglichkeit erlaubt es, die eigene Website auf Fehler in diesen Metadaten abzuklopfen. Auch im Webmaster-Bereich bei Google wurden Erweiterungen vorgenommen.

pte/red

