Search Engine Marketing 09.09.2020

Werbeabgabe ab November bei Google

Dass die Regierung die Werbung auf US-Plattformen mit einer Werbeabgabe teurer machen will, ist schon länger bekannt. Ab November hebt Google nun 5% mehr Geld bei seinen Werbekunden in Österreich ein.

Die Werbeabgabe bei den großen US-Anbietern wurde schon länger geplant und klar war, dass diese auf den Preis aufgeschlagen werden muss, wenn Google keine Marktverzerrung innerhalb seines Werbesystems haben will. Werbekunden bei Google in Österreich zahlen nun also 5% mehr für den Klick.



Die werden es aber genauso wie Such-Monopolist Google verschmerzen können. Einerseits sind die Preise derzeit ohnehin im Keller, weil die Nachfrage durch die Corona-Pandemie eingebrochen ist, andererseits können die US-Giganten aufgrund enormer Datensammlungen ohnehin einen deutlichen Mehrwert liefern, den der heimische Mitbewerb nicht hat. Während die Regierung einerseits regulative Nachteile für die heimische Wirtschaft in Kauf nimmt kann der protektionistische Eingriff über die Steuern diesen bei Weitem nicht ausgleichen.



Und noch ein Nachteil ergibt sich aus dem Alleingang Österreichs für die heimische Wirtschaft: Der Online-Markt ist global und nur Betriebe mit Werbung in Österreich zahlen im Marketing extra drauf. In einer vernetzten Welt bedeutet das einen Standortnachteil, den andere nicht haben.



Dass es die 'Digitalsteuer' gibt schlägt jedenfalls Wellen und sorgt für Diskussionen. Und wie ehemals bei der Offline-Werbeabgabe und anderen Steuern kann man davon ausgehen, dass die Sonderregelung nicht nur zum Gewohnheitsrecht wird, sondern ausgeweitet wird, sobald Geld gebraucht wird. Auch hier kann man also dank Corona davon ausgehen, dass bald alle in Österreich die Werbeabgabe auch im Internet zahlen.

