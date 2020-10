Suchmaschinen 13.10.2020

Zerschlagung von Google steht im Raum

Das US-Justizministerium prüft kartellrechtliche Grenzen von Google und folgt dabei scheinbar Expertenmeinungen aus dem Mitbewerb.

Noch ist nichts definitiv oder bestätigt, aber die Veröffentlichungen im Publitico-Magazin deuten in eine eindeutige Richtung. Google hat durch die Plattform des monopolistisch marktführenden Browsers und der Standardisierungsgewalt dabei eine gefährliche Stellung in anderen Märkten, untersucht wird hierbei der Werbemarkt. Im Speziellen geht es darum, dass Google via Browser eine neue Art Cookies für die Werbetreibenden durchsetzen will und dabei den Hebel der Technologie im eigenen Browser nutzt, um sich Vorteile im Werbemarkt verschaffen zu können.



Die Dimension, in der Google den Medienmarkt über die Lenkung von Usern in der Suchmaschine bestimmt, die Technologie über den Status im Browsermarkt und die Finanzierung über das allumspannende Werbe-Netzwerk, ist tatsächlich atemberaubend und angsteinflößend. Wie stark Google verankert ist und unantastbar wird, zeigte sich zuletzt auch in den glücklosen Versuchen von Staaten, sich steuerlich und prohibitiv für eigene Medienhäuser gegenüber Google durchzusetzen - um dann doch nur einen Rückzieher machen zu müssen.



Was sich im Falle von Google anbieten würde wäre eine Trennung des Unternehmens an den Grenzen, die die Geschäfte der Suchmaschine, des Werbesystems und dem Rest (Software inkl. Browser und andere Alphabet-Firmen) definieren. Dabei entstünden immer noch monopolitische Einheiten, die jedoch keine Abhängigkeiten in anderen Märkten zur Durchsetzung gegen den Markt.

