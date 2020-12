Suchmaschinen 09.12.2020

Google: Die Suche nach dem Warum

'Year in Search 2020' ist auch in diesem Jahr wieder der Rückblick auf die Besonderheiten der suchenden Onliner des vergangenen Jahres.

Und 2020 ist das Jahr, indem der Corona-Virus uns vermehrt auf die Frage mit dem 'Warum' gebracht hat.







Während Youtube sich mit dem verhassten Rewind zurück gehalten hat, ist bei der Suchmaschine also auch im Corona-Jahr jetzt Rückblick-Zeit. Viel Spaß mit dem Video!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Google #Jahr #Jahresrückblick #Corona







