Search Engine Marketing 18.01.2021

aadvanto verkauft Google-Fixplatzierung?

Anrufe in der üblichen Callcenter-Masche gehen wieder einmal vermehrt bei jenen ein, die bei Google Anzeigen schalten. Eine Firma aus Düsseldorf rät dabei von Klick-Buchungen ab.

Weil man pro Klick zahle und als Google-zertifiziertes Unternehmen auch eine Fix-Position auf Platz 7 bei Google zu haben sei solle man auf das Angebot telefonisch eingehen, heißt es bei dem (an sich schon illegalen) Cold Call ohne Einwilligung. Pro Branche und Begriff könne nur ein Kunde gebucht werden, deshalb müsse man praktisch live zusagen und buchen. Schriftliches zu dem Angebot gäbe es als Auftragsbestätigung erst nachher (ein zweiter Anruf eines Experten muss aufgezeichnet und durchgegangen werden), danach sei man aber für monatliche Kosten (je nach Begriffen ein paar hundert Euro im Monat) fix positioniert statt per Klick zu zahlen.



Dass Google eine solche Buchung in der Suchmaschine gar nicht anbietet, dürfte nicht genug Opfer von dem 'ja' abhalten, auch nicht die vielen Meldungen auf den Websites mit Bewertungen und Betrugsmeldungen im Internet (Links unterhalb), die auch zu diesem Unternehmen Usermeldungen gesammelt haben. Die 'Aadvanto' in Düsseldorf kommt dabei nicht gut weg: 'Kunden' melden, dass nach der Zahlung keine Reaktion mehr erfolgte und auch keine Leistung erfolgt sei - wie auch, wenn Google das nicht anbietet. Dafür sei man fix mit Mahnungen, heißt es.



Immerhin gibt man sich nicht als Google selbst aus, was ebenfalls häufig vorkommt. Über den Namen aadvanto kommt man im Internet flink zu United Solutions und movido, ebenfalls keine unbeschriebenen Blätter. Einige Links dazu sind unterhalb, mit den entsprechenden Begriffen in der Suchmaschine findet man natürlich noch viel mehr.



___STEADY_PAYWALL___ Wir können einmal mehr nur raten, telefonische Angebote zu Suchmaschinenoptimierung und Werbung nicht anzunehmen. Seriöse Anbieter müssen sich ohnehin sehr intensiv mit dem Werbekunden auseinandersetzen, das ist nicht mit einem Telefonat getan und vor allem nicht abseits des Google-Systems in der Suchmaschine machbar. Gleiches gilt für die Spam-Anbieter, die soetwas per eMail anbieten. Druck gibt es weder zeitlich noch inhaltlich, die aufgebaute Drohkulisse zieht in einem offenen System wie jenem von Google nicht. Seriös ist das 'Angebot' keinesfalls, vermutlich sogar erfüllt es noch ganz andere Kriterien und Paragraphen. Wer in Google gut positioniert sein möchte sollte einen anderen Weg zum Erfolg wählen.

