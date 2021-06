Werkzeuge 14.06.2021

Chrome kürzt nicht kürzer

Statt einer langen Adresse nur noch den Domainnamen in der Adressleiste anzeigen? Das hielt Google für eine gute Idee.

Schon jetzt verzichtet Google auf das 'www' in der Anzeige und läßt gleich auch Protokollkennzeichnung und andere Dinge weg. Und alleine das sorgt für Verwirrung, Risiken und verärgerte User. Der Plan, gleich den größten Teil der Adresse unter den Teppich zu kehren hat aber schon im Vorfeld so viel Kritik ausgelöst, dass sich Google nun nicht mehr in diese Richtung bewegen will. Man wolle nun doch keine solche 'Vereinfachung' in Chrome umsetzen.



Bei der aktuellen Art, Adressen zu verheimlichen, bleibt aber bestehen. Das http/https und der Hostname 'www' wird also auch demnächst noch verborgen bleiben, wenn man Google Chrome einsetzt.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Browser #Google #Chrome #URL







Auch interessant!

Link-Vorschau in Chrome

Der Google-Browser Chrome ermöglicht Android-Usern mit dem Feature 'Preview Page' künftig die Vorschau a...



Google Chrome blockiert Videowerbung und mehr

Der Browser Chrome entpuppt sich immer mehr zum Problem für die Web-Technik im Marketing abseits des Goog...



Mozilla demonstrativ unabhängig

Mit einer neuen Kampagne will Mozilla, der Hersteller von Firefox und Thunderbird, seine Position für die...