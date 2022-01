Anbieter 17.01.2022

Chrome zwingt zu Suchmaschinen

Nutzer des aktuellen Google-Webbrowsers Chrome (Version 97) können in den Einstellungen ab sofort nicht mehr die per Default gesetzten Suchmaschinen aus der Liste entfernen.

Gleiches trifft auch auf das freie Chromium-Projekt zu, wie Reddit-User berichten. Was ursprünglich von Google als Verbesserung gedacht war, entpuppt sich nun als problematische Entscheidung, die mit dem jüngsten Update des Browsers einhergeht. Seit einer Woche hagelt es am Update des Megakonzerns bereits Kritik in der Community.



So beklagen viele, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, Einträge in der Liste zu entfernen. Auch wird kritisiert, dass nun gezwungenermaßen auf zuvor entfernte Suchmaschinen umgeleitet werde.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Google #Chrome #Browser







