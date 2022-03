Anbieter 05.03.2022

Russland auch im Internet unter Druck

Nicht nur, dass die westlichen Anbieter und Dienstleister Russland boykottieren, auch die in Russland selbst ansässigen Anbieter nehmern enormen Schaden durch den Angriff auf die Ukraine.

Russland selbst steht vor einem Staatsbankrott, die Anleihen werden als 'Ramsch' eingestuft und große Kreditlinien müssen bald gedeckt werden. Näher an den Menschen droht ein Versorgungsengpass - und das auch, was Internettechnik betrifft. Apple, Google, Facebook, Microsoft und Co. meiden Russland, was die dortige Servicierung vollkommen im Chaos hinterläßt. Gleichzeitig sind aber selbst die lokalen Marktführer am Ende.



Das 'Google' in Russland mit dem größten Marktanteil in vielen Disziplinen ist schließlich Yandex, ein börsennotiertes Unternehmen. Und das Aussetzen des Handels dieses Unternehmens hat Folgen: Das Unternehmen sieht sich in deraktuellen Situation nur noch für Tage in der Lage, den Bankrott zu vermeiden.



Russland hat einige Copycats hervorgebracht, die den Heimmarkt dominieren. Man denke etwa an VK als Klon von Facebook. Diese haben für einigermaßen Alternativen gesorgt, als die westlichen Dienste beschnitten wurden, doch die Verflechtung mit Geldgebern aus dem Westen scheint jetzt auch dort zu groß geworden sein, als dass der Angriff auf die Ukraine sie unbeschädigt hinterläßt.

