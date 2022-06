Anbieter 03.06.2022

Yandex auf Sanktionsliste der EU

Der Internet-Konzern aus Russland landete auf der Straf-Liste von Europa und wird entsprechende Rückgänge verzeichnen. Der Chef des Unternehmens hat sich heute gleich von seinen Ämtern zurückgezogen.

Arkady Wolozh war CEO des Unternehmens, das beispielsweise die gleichnamige Suchmaschine in Russland betreibt. Yandex gilt als Pendant zu Google im Osten, wo es ein ähnlich vielfältiges Angebot betreibt.



Die Aussichten für Yandex sind allerdings aufgrund gekappter Verbindungen durch die Sanktionen nicht besonders rosig. Selbst das Unternehmen geht davon aus, dass es die Maßnahmen hart treffen werden. Der sofortige Rücktritt des Yandex-Bosses zeigt, dass diese Erkenntnis auch in Russland offensichtlich ist.



Der Krieg, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat, hat im Internet in Russland selbst nicht nur Folgen für die User, die von Putin nur mit sehr eingeschränkten Informationen versorgt werden sollen, sondern nun auch auf die eigene Infrastruktur selbst auch.

