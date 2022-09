Suchmaschinen 01.09.2022

Neue Suche im Internet

Weil es immer schwerer wird, die Spezialisten neben Google zu finden und auch Social Media effizient zu erkunden, haben wir eine neue Suchmaschine im WebWizard hinterlegt.

Suchmaschine ist dabei nicht ganz richtig und Metasuche trifft es auch nicht so ganz. Es ist eigentlich ein Suchportal, das wir angelegt haben:



Suche im Internet



Dabei geht es darum, die richtige Suchfunktion und den richtigen Filter dazu immer parat zu haben, wenn man eine Anfrage an die Suchmaschinen stellen will. Die Suche nach Bildern oder Videos etwa in den klassischen Suchmaschinen mit einem Klick zu haben ist dabei genauso relevant wie eine Suche, die nur Social Media-Profile ausspuckt.



Der Start ist gemacht und die weiteren Suchfunktionen werden nach und nach je nach Wunsch und Bedarf ergänzt. Die Seite für kommende Suchen zu bookmarken macht Sinn, uns zu schreiben (unten ins Forum) welche Suchfunktionen wir ergänzen sollen, genauso. Wir freuen uns drauf!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Suche #Suchmaschine #Werkzeuge







Auch interessant!

Die Cover-Stars: Musik-Influencer

Junge Musiker haben es nicht immer leicht. Doch da startet gerade eine neue Generation, die mit Cover-Son...



Google zeigt Foto-Lizenzen besser

Der US-Tech-Gigant Google macht es Anwendern ab jetzt leichter, die Lizenz zur Verwendung von Bildern aus...



Google kauft Metaweb

Das Unternehmen beschäftigt sich mit semantischer Technologie. Es geht dabei um die Suche in Inhalten, di...



Herausforderer für Google

Helmut Hoffer sieht sich als Underdog, aber durchaus als Herausforderer für Google. Der Berliner hat Fire...



Social Bookmarks für die eigene Website

Bauen Sie einen Link zu Social Bookmark-Diensten auf ihre Website ein, so helfen Sie nicht nur Ihren User...



Search Engine Simulator: Wie sehen Spiders meine Website?

Die eigene Website mit den Augen eines Spiders sehen, das sollte jeder Webmaster einmal ausprobieren. Den...