Chat-KI-Suchmaschine jetzt schon testen Interaktiv mit der Suchmaschine 'reden' und das Ergebnis in natürlicher Sprache erhalten, soll die Zukunft von ChatGPT und Co. sein. Eine Zukunft, die man heute schon sehen und testen kann! Denn das, was allerorts versprochen und angekündigt wird, gibt es seit längerer Zeit schon von einem Startup, das sich auf Suchmaschinen und KI spezialisiert hat. Das aber - auch aufgrund der Festlegung auf den US-Markt - hierzulande eher unter Ausschluss der Öffentlichkeit, obwohl das Werkzeug frei und ohne Login im Internet nutzbar ist.



you.com und YouChat



Wir sprechen von dem Google-Gegner 'you.com', das sich selbst als Alternative positioniert, auch wenn die wahre Neuheit dort nicht die klassische Suche ist (die auch gefallen kann), sondern die Sammlung an KI-'Apps' sowie deren Technologie dahinter. Ein Teil davon, der nun klarerweise auch auf der Startseite gleich hervorgehoben wird, ist YouChat, eine Suchmaschine im Chat-Stil. Und weil diese sich eben auf dieses Kernelement der Internetnutzung spezialisiert hat, wo ChatGPT alleine schon aufgrund fehlender Aktualität Schwächen hat, wird es für die Web-Nutzer spannend.



Die Suche bei dem KI-Chat bei You.com beginnt entweder ganz klassisch, wo dann das Angebot der Vertiefung in Sprache kommt, oder direkt von der Startseite weg per natürlicher Sprachkonversation mit You. Der Chat-Assistent bietet sofortige Antworten und kann im Kontext weiter interagieren. Insofern 'fühlt' sich das wie ChatGPT an, ist aber zielorientiert hinsichtlich der Suchanfrage und Antwort. Das funktioniert bereits erstaunlich gut bei Wissensfragen, tut sich aber genauso erstaunlich schwer bei der Suche nach Produkten und Anbietern - insbesondere klarerweise bei uns in Europa.





Relevanz der künstlichen Intelligenz steigt in der Suche durch Chats Foto: Marco/Adobe Stock



Trotzdem ist You.com derzeit wohl das beste Lehrstück für Suchmaschinen der Zukunft und sollte betrachtet werden, wenn man sich mit diesem Thema befassen will. Google, Bing und die anderen werden sich nämlich genau in dieser Disziplin weiter und besser aufstellen, die Ankündigungen von Bark bei Google und ChatGPT bei Microsoft gehen genau in diese Richtung. Google wurde zwar am falschen Fuß erwischt, nachdem man sich zuvor nach Warnungen von 'böser' KI medial davon distanziert hatte, die Entwicklungen existieren aber und wurden nun wieder angesprochen. KI in der Suche kommt also, Grund genug, sich den jetzigen Vertreter genauer anzusehen. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Technologie #AI #you #KI #ChatGPT #Suchmaschine #Test





