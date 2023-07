Web-Technik 14.07.2023

Bard: Google AI ist da!

Nun ist auch hierzulande der ChatGPT-Mitbewerber von Google gestartet. 'Bard' kann nun 40 Sprachen sprechen.

Bard kann Gespräche speichern, um damit später wieder weiter machen zu können. Das ist durchaus praktisch, genauso wie die Sprachausgabe. Auch programmieren hat Google Bard ausreichend gut beigebracht.



Bard



Google möchte dabei seine erfolgreichen Dienste als Vehikel zur Verbreitung von Bard nutzen. So ist die Bildersuche (Lens) so erweitert, dass Inhalte und Produkte erkannt werden können. Und natürlich sind Suchmaschine und andere reichweitenstarke Dienste Träger für Bard.



Ansonsten hat Google die letzte Zeit, in der Bard in den USA bereits aktiv war, für den Datenschutz in Europa optimiert. Die Fragen seien ausgeräumt, der Start nun möglich, hieß es zum Start. Trotzdem Meldet Google beim ersten Login in Bard, dass man noch am Start ist und auf Feedback angewiesen sei. Antworten können fehlerhaft und nicht adäquat sein.

