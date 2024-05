Anbieter 08.05.2024

US-Tech-Konzerne ganz weit vorne

39,9 Bio. Dollar beträgt die Marktkapitalisierung der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt - laut einer Analyse des Wirtschaftsprüfers PwC ein neues Rekordhoch.

'Das Interesse der Investoren an Aktien und die Nachfrage an Aktienbewertungen aufgrund der raschen Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz haben stark zugenommen', so PwC-Österreich-CEO Rudolf Krickl.



Wie in den Vorjahren sind Unternehmen aus den USA auch 2024 am häufigsten im Top-100-Ranking vertreten. Sie stellen acht der zehn wertvollsten Unternehmen dar, mit drei IT-Konzernen auf den Spitzenplätzen. Unter den zehn Unternehmen mit den stärksten Zuwächsen im Vergleich zu 2023 stammen sogar neun aus den USA. Neben den USA belegen Saudi-Arabien und China die ersten drei Plätze im Länder-Ranking, heißt es.



Auch bei der Betrachtung der Regionen sind US-Unternehmen führend. Ihr Anteil an der Gesamtmarktkapitalisierung ist laut der PwC-Studie von 67 Prozent im Vorjahr nun auf 72 Prozent gestiegen, was 28,8 Bio. Dollar entspricht. Mit großem Abstand folgen Europa (Anteil: zwölf Prozent; 4,8 Bio. Dollar), die übrigen Länder (Anteil: neun Prozent; 3,7 Bio. Dollar) sowie China einschließlich Hongkong und Taiwan (Anteil: sieben Prozent; 2,7 Bio. Dollar).



Obgleich China aufstrebend ist und viele Patente anmeldet, ist die Region zusammen mit Hongkong und Taiwan die einzige Region im Ranking, die einen Rückgang bei der Marktkapitalisierung der in den Top 100 vertretenen Unternehmen verzeichnete, nämlich minus fünf Prozent. Alle anderen Regionen verzeichneten hingegen Zuwächse: Die übrigen Länder erzielten ein Wachstum von zwölf Prozent, Europa von 14 und die USA von 36 Prozent.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Unternehmen #Größe #Markt #Studie







Auch interessant!

Frühere Mitarbeiter als Potential

Unternehmen, die sich gezielt darum bemühen, Bindungen zu ehemaligen Mitarbeitern zu stärken und sie in i...



80% für AI im Marketing

AI-Tools gewinnen im digitalen Marketing an Bedeutung, wobei ihre Kapazität in Hinblick auf Qualität und ...



Suchmaschinenoptimierung 2.0: Erfolgsstrategien mit Künstlicher Intelligenz im Fokus

Die Künstliche Intelligenz (KI) hat auch vor der Suchmaschinenoptimierung nicht haltgemacht. Mit KI-Tools...



Youtube schwächelt?

Das weltgrößte Videoportal YouTube hat im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 7,34 Mrd. Dollar ...